CNH Industrial, Wine: risultati solidi, fiduciosi di raggiungere o superare target

CNH Industrial

(Teleborsa) - "ha conseguito un, con margini record nei segmenti Agriculture e Construction". Lo ha affermatodel colosso del settore dei macchinari e dei servizi, nella call con gli analisti , sottolineando che il gruppo ha conseguito i più alti livelli di produzione di trattori HHP del Nord America dal 2015 e che il CNH Business System sta promuovendo l'efficienza operativa.Citando i risultati più significativi, Wine ha detto che l'areaha stabilito nuovi record di margine lordo ed EBIT, mentre la divisioneha raggiunto per la prima volta un fatturato netto trimestrale di oltre 1 miliardo di dollari.Il CEO ha spiegato che le priorità per il 2023 sono i programmi di miglioramento dei margini, l'execution in ambito retail, la continua crescita degli investimenti in ricerca e sviluppo, l'accelerazione dei miglioramenti del tech stack. "Siamodella guidance 2023", ha sottolineato Wine.