Piazza Affari tira il fiato con il focus sulle trimestrali

(Teleborsa) -, dopo una serie di sedute positive, mentre Eurolandia si è mossa vicino alla parità. I mercati del Vecchio Continente non sono stati trascinati al rialzo dalla performance positiva borsa di New York, e, vista la grande mole di risultati societari in uscita e le poche sorprese emerse dal meeting di ieri della BCE.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,103. L'continua gli scambi a 1.962,2 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,87%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%.Invariato lo, che si posiziona a +163 punti base, con ilche si attesta al 4,09%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,39%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,02%, e resta vicino alla parità(+0,15%).Sessione debole per il, che chiude con un calo dello 0,32% sul, spezzando la catena positiva di otto consecutivi rialzi, iniziata il 18 di questo mese; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 31.530 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,08%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(-0,09%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,86%.avanza del 2,78%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,38%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,32%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -6,55%.Soffre, che evidenzia una perdita del 6,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,10%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,98%.del FTSE MidCap,(+3,10%),(+2,91%),(+2,82%) e(+2,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,49%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,42%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,71%.