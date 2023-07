Positivo il Mercato americano, Intel in rally dopo i conti

Intel

ExxonMobil

Chevron

Procter & Gamble

Ford Motor

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Telecomunicazioni

beni di consumo secondari

informatica

Intel

Procter & Gamble

Microsoft

Boeing

Walgreens Boots Alliance

Cisco Systems

Chevron

United Health

Lucid

Intel

JD.com

Sirius XM Radio

Enphase Energy

Charter Communications

Walgreens Boots Alliance

Cisco Systems

(Teleborsa) -, dopo che, secondo un indicatore molto osservato dalla Federal Reserve. In particolare, i dati hanno mostrato che il PCE price inde core degli Stati Uniti è salito a un tasso annualizzato del 4,1% a giugno, rispetto al 4,6% del mese precedente. Inoltre, i costi del lavoro negli Stati Uniti sono aumentati nel secondo trimestre al ritmo più lento degli ultimi due anni, riflettendo un mercato del lavoro in graduale raffreddamento.Incorporato il rialzo dei tassi Fed e la possibilità che il sentiero possa essere in conclusione, gliche, nel complesso, stanno rilasciando un quadro ancora di tenuta degli utili. Tra i titoli che hanno rilasciato risultati soddisfacenti c'è, che ha registrato un profitto a sorpresa, affermando che il calo delle vendite dei suoi principali chip per personal computer nel secondo trimestre non è stato così alto come previsto.Nelha registrato profitti inferiori alle attese nel secondo trimestre, colpita da un calo dei prezzi del gas naturale, mentre, ha comunicato che la sua previsione di produzione annuale è vicina alla fascia bassa del suo intervallo precedentemente stimato.Tra gli altri colossi che hanno comunicato di dati finanziari,ha battuto le aspettative sugli utili e sui ricavi nell'ultimo trimestre, mentreha superato le stime e ha alzato la guidance, pur sottolineando che l'adozione di veicoli elettrici sta richiedendo più tempo del previsto.Guardando ai, ilmostra un rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,05% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In netto miglioramento il(+1,91%); sulla stessa linea, in denaro l'(+1,33%).(+2,57%),(+1,83%) e(+1,56%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+6,82%),(+2,70%),(+2,47%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%. Calo deciso per, che segna un -1,65%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.Al top tra i, si posizionano(+7,32%),(+6,82%),(+6,58%) e(+5,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,18%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,67%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,66%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.