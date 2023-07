Convergenze, ricavi in calo a 10,2 milioni di euro nel primo semestre

Convergenze

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ha chiuso il2023 conpari a circa 10,2 milioni di euro, in diminuzione del 18% rispetto ai 12,5 milioni dello stesso periodo del 2022. Nel dettaglio, laha raggiunto ricavi per 4,9 milioni (+6,2%), mentre laha registrato ricavi pari a 5,3 milioni, rispetto a 7,9 milioni del primo semestre 2022. Tale diminuzione è dovuta esclusivamente alla riduzione del costo della materia prima energia in Italia, che nel periodo di riferimento è calato di oltre il 55% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, si legge in una nota.La, infine, si è ulteriormente ampliata nel corso dei primi sei mesi del 2023, raggiungendo un’estensione complessiva di circa 8.600 km (vs gli oltre 6.558 km del 30 giugno 2022).Ledel management per laconseguita dalle singole BU nel primo semestre 2023 vede - in merito alla BU TLC - un dato in linea con la tendenza registrata per il primo trimestre 2023 e collocabile all'interno di un intervallo compreso tra il 26,5% e il 27,5%, e - quanto ai risultati della BU Energia - una marginalità in crescita che si colloca in un range compreso tra -1% e +0,5%."Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti importanti progetti che confermano la volontà e l'impegno di Convergenze a investire nello sviluppo di tecnologie proprietarie, in particolare nella divisione TLC - ha commentato l'- Abbiamo una delle reti più interconnessa di Italia, anche grazie agli investimenti effettuati sulla fibra ottica proprietaria e ad accordi con altri operatori TLC a livello nazionale e internazionale, ed offriamo un servizio ai nostri clienti con un contenuto di innovazione e tecnologia di qualità caratterizzato da una visione integrata delle nostre soluzioni, così da proporre al mercato sempre la migliore possibile"."L'apertura alla commercializzazione di nuove aree raggiunte dalla nostra rete FTTH XGS-PON ha di fatto prodotto risultati positivi sui trend di crescita del fatturato TLC che sono stati in netto incremento nel secondo trimestre dell'anno, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente - ha aggiunto - Per quanto riguarda la BU Energia, riteniamo che la situazione ad oggi, per ciò che riguarda i prezzi della materia prima, che ricordiamo essere indipendenti dal nostro intervento, si sia stabilizzata e, anche grazie alle contromisure da noi messe in atto,anche in questo ambito".