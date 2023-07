De Nora, utile 1° semestre sale a 46,7 milioni. Atteso rallentamento in crescita ricavi

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha chiuso ilconpari a 420,4 milioni di euro, in crescita del 2,4% (+4,1% a cambi costanti) rispetto ai 410,5 milioni di euro riportati nel primo semestre 2022. Tale evoluzione riflette principalmente la crescita nei segmenti di business Energy Transition ed Electrode Technologies, che hanno più che compensato l'attesa normalizzazione del segmento Water Technologies attribuibile alla linea pools.L'è pari a euro 86,1 milioni di euro, in calo del 15,8% rispetto ai 102,3 milioni di euro al 30 giugno 2022, con unpari al 20,5% (-440 bps) e in linea con la guidance per il 2023. L'si attesta a 46,7 milioni di euro, in crescita del 17,6% rispetto ai 39,7 milioni di euro nel pari periodo 2022."La crescita nel semestre è stata trainata dalla Business Unit Energy Transition, che ha realizzato 400 MW di tecnologie per la generazione di idrogeno verde - ha commentato l'- portando la produzione totale dal 2022 ad oggi a 700 MW e confermando la leadership di De Nora a livello globale. Il forte posizionamento di De Nora nell'idrogeno verde si riflette anche nelle dimensioni del backlog che raggiunge ad oggi i 2,7 GW, se si include l'importante progetto in Svezia per oltre 700 MW annunciato dalla nostra joint venture thyssenkrupp nucera, che si è quotata con successo sulla Borsa di Francoforte nel mese di luglio".Ilammonta a 721,7 milioni di euro (789,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e 740,8 milioni di euro al 31 marzo 2023), con l'evoluzione che riflette principalmente la buona esecuzione dei progetti nel periodo di riferimento e l'acquisizione di nuovi ordini.Laal 30 giugno 2023 mostra disponibilità nette per euro 8,4 ed è sostanzialmente stabile rispetto al 31 marzo 2023 (euro 10,1 milioni).Industrie De Nora ha sottolineato che le proiezioni per il 2023 confermano gli obiettivi di redditività e di struttura finanziaria a piano nonostante unche pur si attesta nella parte bassa del range ipotizzato per il 2023.Il Consiglio di Amministrazione hadi Amministrazione di Industrie De Nora. Il nuovo Consigliere ha accettato la nomina e resterà in carica fino alla data della prima assemblea utile a confermare l'incarico.