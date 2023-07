Denaro sui mercati europei, reazione positiva a frenata inflazione

FTSE MIB

(Teleborsa) -il, al pari delle principali Borse Europee che, dopo un avvio di settimana cauto, reagiscono positivamente ai dati pubblicati dall'Eurostat che segnalano in Europa una frenata dell'inflazione a luglio.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,103. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.959,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 81,32 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +162 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,11%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,16%, poco mosso, che mostra un +0,03%; composta, che cresce di un modesto +0,65%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,62% a 29.684 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 31.712 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 3,11%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,79%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,65%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,55%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,16%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,13%.di Milano,(+3,74%),(+2,99%),(+2,53%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.