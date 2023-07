Doxee esercita prima tranche per acquistare restante 10% di Infinica

Doxee

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, ha comunicato che la propria controllata austriaca Doxee CEE - la quale detiene già il 90% di Infinica - ha(pari al 5% del capitale sociale) dell'rimasto in capo a Herbert Liebl, amministratore delegato e direttore generale della società acquisita, per un corrispettivo pari a circa 1,1 milioni di euro.Ildel capitale sociale di Infinica, che residua in capo a Herbert Liebl, è soggetto a un contratto dida esercitarsi nel 2026, per un valore massimo di ulteriori 3,9 milioni di euro.