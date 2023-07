Piazza Affari positiva grazie alle banche. Crolla De Nora

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -(che hanno un grande peso negli indici italiani), in scia ai risultati positivi degli stress test EBA-BCE diffusi venerdì sera , i quali dimostrano un buon grado di resilienza degli istituti italiani di fronte a scenari avversi. A spingere gli acquisti sono anche i dati macroeconomici diffusi in mattinata nel Vecchio Continente: l' è rallentata a 5,3% a luglio (-0,1% m/m), mentre l'indice core (al netto di energia e alimentari freschi) ha registrato il quarto calo consecutivo a 6,6%; inoltre, nel 2° trimestre ilè tornato a crescere di 0,3% t/t dopo la stagnazione registrata a inizio anno.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,103. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.970,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 81,45 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +163 punti base, con ilche si posiziona al 4,09%.resta vicino alla parità(-0,14%), piatta, che tiene la parità, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,29%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mette a segno un +0,49%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 31.679 punti. Leggermente positivo il(+0,26%); leggermente negativo il(-0,21%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,66%),(+2,52%),(+1,91%) e(+1,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -2,07%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+4,24%),(+3,46%),(+2,94%) e(+2,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,80% (dopo la previsione di un rallentamento della crescita prevista per i ricavi, che dovrebbero comunque attestarsi nella parte bassa del range ipotizzato per il 2023).In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,79%.