Wall Street poco mossa in attesa di trimestrali tech e dati occupati

Amazon

Apple

SoFi Technologies

ON Semiconductor

Johnson & Johnson

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

Chevron

Walt Disney

Nike

American Express

Johnson & Johnson

Intel

Amgen

Microsoft

Atlassian

CrowdStrike Holdings

Adobe Systems

Datadog

DexCom

Intel

T-Mobile US

Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) -, che potrebbero avere un peso sulle prossime mosse della Federal Reserve. Sul fronte societario,completeranno la stagione delle trimestrali delle Big Tech.Oggi non ci sonoin calendario (PMI Chicago è migliorato a 42,8 punti a luglio, mentre Indice Fed di Dallas luglio è salito a -20 punti) e l'attenzione questa settimana è puntata sull', che dovrebbe mostrare una ulteriore decelerazione nella creazione di posti di lavoro, come anticipato dalle prime indagini del mese. Il tasso di disoccupazione è atteso stabile a 3,6% e i salari orari sono previsti in rallentamento a 0,3% m/m.Sono poche le aziende significative che hanno. Spiccano i rialzi di, che ha migliorato la guidance per l'intero 2023, e di, che previsto ricavi per il terzo trimestre superiori alle stime di mercato.Perde terreno, dopo che un giudice statunitense ha respinto il secondo tentativo del produttore di farmaci di risolvere decine di migliaia di cause legali sui suoi prodotti a base di talco.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.440 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.576 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%; sui livelli della vigilia l'(-0,18%).In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nel listino, i settori(-1,11%) e(-0,69%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,06%),(+2,90%),(+1,83%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,14%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,23%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,36%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,16%.Tra i(+4,32%),(+4,28%),(+3,30%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,32%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,23%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,21%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,94%.