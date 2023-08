Australia, banca centrale lascia tassi invariati per secondo mese consecutivo

(Teleborsa) - Laha deciso diper il secondo mese consecutivo, contro attese di un aumento di 25 punti base da parte degli analisti."I tassi di interesse sono stati aumentati di 4 punti percentuali dal maggio dello scorso anno - ha commentato il governatore Philip Lowe - I tassi di interesse più elevati stanno lavorando per stabilire un equilibrio più sostenibile tra domanda e offerta nell'economia e continueranno a farlo. Alla luce di ciò e dell'incertezza che circonda le prospettive economiche, il Consiglio ha nuovamente deciso di mantenere i tassi di interesse costanti anche questo mese. Ciò forniràe le prospettive economiche".La banca centrale ha spiegato che. L'inflazione dei prezzi dei beni è diminuita, ma i prezzi di molti servizi stanno aumentando rapidamente. Anche l'inflazione degli affitti è elevata. La previsione centrale è che l'inflazione CPI continui a diminuire, attestandosi intorno al 3,25% entro la fine del 2024 e rientrando nell'intervallo obiettivo del 2-3% alla fine del 2025.Nello statement rilasciato al termine della riunione odierna, viene sottolineato che "della politica monetaria per garantire che l'inflazione torni all'obiettivo in un lasso di tempo ragionevole, ma ciò dipenderà dai dati e dall'evoluzione della valutazione dei rischi". Nel prendere le sue decisioni, il Consiglio "continuerà a prestare molta attenzione agli sviluppi dell'economia globale, alle tendenze della spesa delle famiglie e alle prospettive dell'inflazione e del mercato del lavoro".