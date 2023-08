Brembo, al via buyback fino a 144 milioni di euro

Brembo

(Teleborsa) -ha comunicato l’, già autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023, per l'acquisto di un massimo die per un importo non superiore a 144.000.000 euro. Il programma avràe si concluderà entro il 20 ottobre 2024.Il programma è finalizzato a compiere eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, oltre a eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società, operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto disposizione, nonché ad acquistare azioni proprie in un’ottica di investimento a medio e lungo termine.Al 31 luglio, Brembo detiene 10.035.000 azioni ordinarie pari al 3,005% del capitale sociale, che, sommato al numero di azioni massimo acquistabile in esecuzione del presente programma, è pari al 5,401% del capitale sociale della Società. Le società controllate non detengono azioni ordinarie di Brembo.A Piazza Affari, oggi, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,72%.