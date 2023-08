In flessione le Borse europee su rallentamento settore manifatturiero

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, dopo che l'indice definitivo Purchasing Managers' Index (PMI) per la zona euro ha accertato che l'attività manifatturiera si è contratta a luglio al ritmo più rapido dal maggio 2020 a causa di un crollo della domanda nonostante le fabbriche abbiano tagliato i prezzi. Sempre sul fronte macro, a giugno la disoccupazione è rimasta stabile nell'area euro.Tra leha registrato un utile in crescita a 363 milioni di euro,ha incassato un utile record a 308,9 milioni di euro,ha visto salire l'utile a 12,2 milioni di euro, mentreha segnalato un fatturato sopra quota 1 miliardo di euro.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,16%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,30%.Avanza di poco lo, che si porta a +164 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,12%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,94%, tentenna, che cede lo 0,20%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,86%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,98%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 31.372 punti, in calo dello 0,97%. Negativo il(-0,85%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-0,86%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,87%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,97%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,71%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,78%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,57%.scende del 2,85%. Calo deciso per, che segna un -2,67%.Tra i(+2,18%),(+1,52%),(+0,74%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,77%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,45 punti percentuali. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,14%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,35%.