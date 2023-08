Mercati asiatici misti, giù i listini cinesi dopo dati macro deboli

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con la deboleche trascina al ribasso i listini del paese. Il PMI Caixin manifatturiero è sceso in territorio di contrazione per la prima volta da aprile. Questa lettura arriva un giorno dopo che i dati ufficiali hanno mostrato che l'attività industriale del paese è rimasta in territorio di contrazione per il quarto mese consecutivo.Positivo invece il mercato azionario australiano, dopo che la ha mantenuto i tassi al 4,1%, rispetto alle aspettative degli economisti di un aumento di 25 punti base.Seduta in rialzo per, con il, che avanza dello 0,92%, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,51%.lascia sul terreno lo 0,20%.In lieve ribasso(-0,38%); in rialzo(+1,08%). Sulla parità(-0,07%); leggermente positivo(+0,47%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,28%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,33%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,6%, mentre il rendimento per ilè pari 2,68%.