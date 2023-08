Pfizer, trimestrale in chiaroscuro mentre cala la spinta del Covid

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha registrato undi 2,33 miliardi di dollari, o 41 centesimi per azione, neldel 2023, in calo del 77% rispetto ai 9,91 miliardi di dollari, o 1,73 per azione, durante lo stesso periodo di un anno fa. L'è stato di 67 centesimi, superiore ai 57 centesimi attesi dagli analisti. Lesono state pari a 12,73 miliardi di dollari, in calo del 54% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e inferiori ai 13,27 miliardi di dollari attesi dal mercato. Escludendo i contributi di Comirnaty e Paxlovid (i due prodotti per il Covid-19), i ricavi sono cresciuti del 5% a livello operativo.La società haper il 2023 da 67 a 70 miliardi di dollari (rispetto a un range precedente di 67-71 miliardi), pur mantenendo le sue prospettive per l'EPS rettificato da 3,25 a 3,45 dollari."Nonostante alcune sfide a breve termine sui ricavi dei singoli prodotti, riteniamo che l'azienda sia- ha commentato il CFO David Denton - L'ambiente COVID continua a evolversi rapidamente e rimane altamente imprevedibile. Nonostante questa incertezza, l'azienda continua a concentrarsi sull'assicurare il successo delle vaccinazioni autunnali durante la stagione delle infezioni respiratorie".