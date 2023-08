Arras verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 5,4 milioni

(Teleborsa) -, società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 5,37 milioni di euro, dopo aver1,91 milioni di euro (di cui 560 mila euro in aumento di capitale, 1,25 milioni di euro rivenienti dalla conversione del versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato da Jean-Christophe Babin e 100 mila euro rivenienti dalla compensazione del credito vantato dall'advisor Emintad Italy nei confronti della società, per parte del compenso dovuto). Ildi collocamento è pari a 1 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1-1,40 euro per azione).La società debutterà il 4 agosto su, il segmento del mercato delle PMI dedicato agli investitori professionali. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor.La società, che da oltre 10 anni lavora nel settore immobiliare. Strutturata come una, Arras Group sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc controllato al 100% dalla stessa, mantenendo in capo ad Arras Group tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione e marketing con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi vuole acquistare un immobile esclusivo.Ilsi attesta al 12,28% (calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni). Sono presenti anche 1.484.169 azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Enrico Arras, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.L'vede Enrico Arras al 64,45% delle azioni ordinarie, all'80,56% dei diritti di voto e al 72,15% sul totale azioni; Jean-Christophe Babin al 23,26% delle azioni ordinarie, al 12,72% dei diritti di voto e al 18,23% sul totale azioni.Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 4 membri: Enrico Arras (Presidente e Amministratore Delegato); Flavio Rebellato (Consigliere); Jean-Christophe Babin (Consigliere); Mario Mazzoleni (Consigliere Indipendente).