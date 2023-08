e-Novia adotta piano di incentivazione annuale 2023

e-Novia

(Teleborsa) - Ildi, gruppo industriale quotato su EGM Pro che opera nel settore deep tech nel campo della mobilità sostenibile e della robotica, ha deliberato l'denominato "Annual Incentive Scheme 2023", approvandone il relativo regolamento.Tra i beneficiari del piano figurano gli, vale a dire l'amministratore delegato, Vincenzo Costanzo Russi, il Chief Operating Officer, Ivo Emanuele Francesco Boniolo, e il Chief Financial Officer, Cristiano Spelta. Il CdA ha approvato quale criterio di individuazione dei potenziali ulteriori beneficiari (circa 10 manager) la circostanza per cui si tratti di un dirigente o, in ogni caso, di personale dipendente che ricopra una posizione di maggiore impatto sul business della società nel medio termine.In particolare, il piano prevede che il premio annuale sia articolato in una, basata esclusivamente sul pagamento di un premio in denaro, sino a, e una componente azionaria che prevede l'assegnazione a favore dei beneficiari sino a massime complessive 128.500 azioni ordinarie (rappresentanti circa lo 0,5% del capitale sociale), in proporzioni che variano a seconda del livello di conseguimento degli obiettivi di performance aziendale (20% in danaro e 80% in azioni sino al target; 30% in danaro e 70% in azioni oltre il target).