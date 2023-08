Execus verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 8,5 milioni

MIT SIM

(Teleborsa) -, società operante nel settore del social selling, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 8,5 milioni di euro, dopo aver932 mila euro in aumento di capitale. Ildi collocamento è pari a 1,67 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,67-1,90 euro per azione). Le azioni ordinarie sono 5.058.000, di cui 558.000 di nuova emissione, mentre i warrant sono 558.000.La società debutterà ilsu(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.è l'Euronext Growth Advisor.Execus supporta aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio business offrendo ad essi soluzioni specifiche ditramite l'utilizzo dei social network (in particolare LinkedIn) sia attraverso servizi di consulenza, di formazione aziendale sulla vendita e di presenza susia tramite campagne volte all'integrazione dei sistemi di vendita.Ilsi attesta al'11,03%. L'vede North Investment SA (società riconducibile a Loredana Santarelli, coniuge di Andrea Stecconi) al 45,59%; Eurofiduciaria S,r.l. (società riconducibile a Gianni Adamoli) al 17,64%; Gianni Adamoli al 12,85%; Redfish 4 Listing S.r.l. (società riconducibile a Paolo Pescetto) al 6,23%; Lorenzo Lomartire al 5,14%; Argo 1 S.r.l (società il cui capitale sociale è detenuto da 16 soci di cui nessuno esercita il controllo) all'1,53%.Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Lorenzo Lomartire (Presidente del Consiglio di Amministrazione); Andrea Stecconi (Amministratore Delegato); Gianni Adamoli (Amministratore Delegato); Andrea Bonabello (Consigliere e CFO); Alberto Graziano (Consigliere Indipendente).