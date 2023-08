Piazza Affari scende in giornata negativa per borse globali. Rally di Iveco

Iveco

(Teleborsa) -, che sono concentrati sull', approfittandone per prendere profitto. Il sentiment dei mercati era già stato colpito ieri dai dati deludenti sull'attività manifatturiera dell'Eurozona e della Cina. A Milano spicca la performance positiva di, dopo la presentazione dei risultati del secondo trimestre e la nuova revisione al rialzo della guidance per l'anno in corso.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 79,26 dollari per barile, con un ribasso del 2,60%.Avanza di poco lo, che si porta a +167 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,18%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,36%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,36%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,26%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,30%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 30.997 punti, ritracciando dell'1,21%. Poco sotto la parità il(-0,31%); pressoché invariato il(+0,06%).Tra idi Milano, in evidenza(+8,74%),(+1,72%),(+1,60%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,89%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,66%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,34%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,27%.di Milano,(+7,29%),(+5,98%),(+2,30%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,46%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,85%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.scende dell'1,92%.