Piquadro avvia nuovo buyback

Piquadro

il produttore italiano di pelletteria

(Teleborsa) -ha comunicato l', come deliberato dall'assemblea lo scorso 20 luglio, che ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie come utile opportunità strategica di investimento.In particolare, la Società ha specificato che ha dato mandato a un intermediario abilitato per l'acquisto di unordinarie proprie, per unnon superiore a, da effettuare nel periodo che va dal 7 agosto 2023 fino a revoca e in ogni caso non oltre la data di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del bilancio al 31 marzo 2024.Al 2 agosto, Piquadro ha in portafoglio 1.976.478 azioni proprie pari al 3,9530% del capitale sociale a seguito degli acquisti effettuati a valere delle precedenti delibere.Nel frattempo, a Piazza Affari,si muove al ribasso con i prezzi allineati a 2,07 euro, per una discesa dell'1,90%.