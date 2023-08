Porto Aviation verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 10,1 milioni

(Teleborsa) -, società che opera nel settore aeronautico ed è attiva nella progettazione, realizzazione e produzione di velivoli monomotore ed eliche, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 10,13 milioni di euro, dopo aver1,56 milioni di euro (di cui 500 mila euro rivenienti dalla prima tranche dell'aumento di capitale sottoscritta da parte di Camozzi Group e 1,06 milioni di euro rivenienti dalla seconda tranche dell'aumento di capitale). Ildi collocamento è pari a 4,25 euro per azione.La società debutterà ilsu(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. EnVent Italia SIM è l'Euronext Growth Advisor.La società è stata costituita nel 1994 e ha, a seguito del cambio di denominazione in Porto Aviation Group. Lo sviluppo delle attività ha trovato il suo fondamento nelle approfondite competenze nel settore dell'aviazione dell'attuale presidente Alberto Rodolfo Porto. La società ha prevalentemente una clientela straniera (principalmente USA, Germania e resto di Europa).Ilsi attesta al 15,16%. L'vede Alberto Rodolfo Porto al 55,08%; Massimiliano Fontana al 5,99%; Camozzi Group al 5,59%; altri soci (sotto il 5% e sottoposti a lock-up) al 18,18%.Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Alberto Rodolfo Porto (Presidente e Amministratore Delegato); Massimo Masetti (Consigliere); Massimiliano Fontana (Consigliere); Giovanni Dal Lago (Consigliere); Alessio Grasso (Consigliere Indipendente).