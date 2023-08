ESI, commessa da 2,1 milioni di euro per centrali fotovoltaiche in Sicilia

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, si è aggiudicata una nuova gara per la progettazione, costruzione e messa in funzione didella potenza complessiva di 4,5 MWp, indetta da un primario fondo italiano per un importo del valore di circaL'per la realizzazione delle centrali è previsto nel mese di, il completamento e la messa in funzione dell'impianto sono previsti entro 10 mesi dall'avvio dei lavori, si legge in una nota."La costruzione del nuovo impianto fotovoltaico, grazie alla nostra, contribuirà a ridurre le emissioni in Sicilia rendendola ancora di più un'isola di eccellenza - ha commentato il direttore generale- Innovazione, capacità progettuale, alti standard di realizzazione e affidabilità, sono le caratteristiche che contraddistinguono ESI. Caratteristiche che ci vengono riconosciute dai clienti sia in Italia che all'estero e che ci hanno consentito di aggiudicarci anche quest'ultimo tender, dopo quello della scorsa settimana".