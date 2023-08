Limita le perdite Piazza Affari grazie alle banche. Bene MPS

MPS

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. In particolare,, anche se ha rallentato rispetto alla fiammata iniziale, dopo che ha chiuso il secondo trimestre con un utile di 383,3 milioni di euro, in crescita del 62,6% rispetto al trimestre precedente e ben sopra il consensus di 217 milioni fornito dalla banca. L'AD Lovaglio ha parlato di una banca "sulla buona strada per superare il target di 1 miliardo di euro di utile netto nell'intero anno,".(società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case prevalentemente in Sardegna), società di formazione e consulenza specializzata nella trasformazione digitale delle vendite) e società di progettazione, sviluppo e produzione aeromobili).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,094. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.932,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 81,97 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +169 punti base, con ilche si posiziona al 4,30%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,59%, scambiando a 30.540 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,48%; come pure, leggermente negativo il(-0,49%).di Milano, troviamo(+3,90%),(+2,51%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,31%.scende del 2,58%. Calo deciso per, che segna un -2,31%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,05%.Tra i(+3,30%),(+2,94%),(+2,11%) e(+2,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,39%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,00%. In perdita, che scende del 4,09%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,64%.