Openjobmetis, ricavi in leggero calo a 380 milioni di euro nel 1° semestre

Openjobmetis

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha registratodei primi sei mesi del 2023 pari a 380 milioni di euro, rispetto ai 388,2 milioni di euro dello stesso periodo 2022. L'si attesta a 14 milioni di euro, rispetto a 16,2 milioni di euro del primo semestre del 2022, mentre l'di periodo chiude a 6,1 milioni di euro (vs 8,3 milioni di euro un anno fa)."Il focus del gruppo continua a essere ilche ha compiuto un ulteriore passo in avanti dal 12,8% del primo trimestre al 13,1% del secondo trimestre, per un complessivo semestrale di 12,9% - ha commentato l'- Non si arresta la crescita della controllata Family Care, la quale registra un +17% dei volumi rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Anche Seltis Hub, specializzata in ricerca e selezione, ha portato soddisfazioni consuntivando il +9% circa dei ricavi rispetto al 30 Giugno 2022, sintomo di un mercato del lavoro in movimento"."Tra gli eventi principali che hanno contraddistinto l'ultimo trimestre ricordo l'ulteriore miglioramento del rating ESG (fornito da Sustainalytics) da 10,4 a 9,6 che ci ha permesso di passare da un livello di rischio low a negligible, ovvero trascurabile - ha aggiunto - Nel mese di giugno, inoltre, è stata promossa una OPA volontaria parziale , la quale da un lato offrirà agli azionisti la possibilità di monetizzare il proprio investimento e dall'altro per i non aderenti determinerà l'aumento dell'utile per azione. Inoltre, l'operazione consentirà alla società di".Laal 30 giugno 2023 risulta negativa per 19,4 milioni di euro, rispetto a 26,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022.