Wall Street in rialzo. Rallenta il mercato del lavoro

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street, dopo che il rapporto sull'occupazione di luglio è risultato inferiore alle stime degli analisti. Sul fronte delle trimestrali aiutano i conti sopra le attese del colosso. A ciò si aggiunge la notizia che la Banca centrale cinese ha dato nuovi segnali di supporto al sistema del credito, promettendo flessibilità negli strumenti di politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,39% a 35.352 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.522 punti. Poco sopra la parità il(+0,62%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,65%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,08%),(+0,93%) e(+0,85%).Al top tra i(+1,40%),(+1,08%),(+1,05%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Senza slancio, che negozia con un -1,58%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,24%.Tra i(+13,59%),(+7,85%),(+5,85%) e(+5,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,32%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,12%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,97%.