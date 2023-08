A Wall Street si scatenano gli acquisti in attesa dell'inflazione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, anche se la seduta odierna è priva di grandi spunti, in quanto gliche saranno diffusi giovedì. Questi potrebbero offrire spunti al percorso di politica monetaria della Federal Reserve, dopo che il rapporto sull'occupazione di venerdì ha riacceso i timori che la banca centrale possa mantenere i tassi più alti più a lungo.Negli Stati Uniti. Venerdì, l'employment report di luglio ha mostrato un ulteriore, anche se il tasso di disoccupazione resta molto basso e la dinamica dei salari orari non sta più calando. Secondo gli analisti di, "anche se l'evoluzione sembra nella giusta direzione, sarà necessario un periodo più lungo di crescita bassa perché il raffreddamento del mercato del lavoro si traduca in un significativo ribilanciamento di domanda e offerta".Tra le società che hanno annunciato i, ci sono(ha chiuso 4 impianti di pollo negli USA dopo una trimestrale deludente),(ha registrato una perdita da 190 milioni di euro nel secondo trimestre),(i profitti sono diminuiti meno delle attese nel secondo trimestre).Sul fronte dell'ha stipulato un accordo per l'acquisizione della food companyin un deal da 2,7 miliardi di dollari, mentre la società di soluzioni di imballaggioha accettato di essere acquistata dalla società di private equity Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) per 2,3 miliardi di dollari.Tra le(società di autotrasporti statunitense) ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Chapter 11, gravata da un pesante carico di debiti dopo una serie di fusioni.Con riguardo ai titoli interessati dallebeneficia di un upgrade da parte di Wells Fargo a overweight da neutral;beneficia di un upgrade a buy da neutral da parte di UBS.Guardando ai, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,80%, a 35.348 punti, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.507 punti. In frazionale progresso il(+0,5%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,61%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Bilancia commerciale (atteso -65,7 Mld $; preced. -69 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -4,64 Mln barili; preced. -17,05 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 227K unità).