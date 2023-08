AbitareIn, utile al 30 giugno sale a 22,9 milioni di euro

AbitareIn

(Teleborsa) -, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il(al 30 giugno 2023) conpari a 99,6 milioni di euro (103,7 milioni di euro al 30 giugno 2022), influenzati in modo sostanziale dalle consegne degli appartamenti ai clienti e dalla conclusione dell'operazione di via Cadolini. L'è pari a 25,3 milioni di euro (9,7 milioni nel terzo trimestre 2022) e si è fortemente incrementato per effetto della conclusione dell'operazione di via Cadolini e per l'ultimazione dei lavori sui cantieri in consegna. L'è pari a 22,9 milioni di euro (5,7 milioni al 30 giugno 2022)."Anche i risultati di questo terzo trimestre dell'esercizio confermano la versatilità del nostro modello - ha commentato il- In un periodo di alto costo del denaro abbiamo ulteriormente ridotto il nostro indebitamento, di quasi 100 milioni di euro in soli 6 mesi, e consegnato quasi 400 appartamenti. Siamo oggi una, pronta a cogliere le grandi opportunità offerte dal mercato".L'è pari a 44,9 milioni di euro (116,2 milioni di euro al 30 settembre 2022). Il consistente decremento è da imputarsi principalmente agli incassi derivanti dai rogiti delle unità immobiliari di Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers, dalla conclusione dell'operazione di via Cadolini e da caparre e acconti incassati relativi ai contratti preliminari di vendita dei progetti commercializzati, a fronte dell’avanzamento dei cantieri, con investimenti complessivi di 69,3 milioni di euro e agli acquisti di nuove aree per 13,9 milioni di euro (al netto degli acconti versati negli esercizi precedenti).