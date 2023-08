Commissione UE autorizza acquisizione del Gruppo Florence da parte di Permira

(Teleborsa) - La, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'del controllo esclusivo di Gruppo Florence da parte di Permira. L'accordo è stato annunciato a maggio 2023 TLB://DOCS/13_2023-05-26_TLB Gruppo Florence è attivo nello sviluppo e nella produzione di abbigliamento, calzature e pelletteria di alta gamma per marchi di lusso, mentre Permira gestisce fondi di private equity, che comprendono società in portafoglio attive nei settori del consumo, dei servizi, della sanità e della tecnologia. Permira controlla, tra le altre,(attiva nella vendita al dettaglio di calzature, abbigliamento e accessori in pelle di lusso) e(attiva nella produzione di abbigliamento, calzature e pelletteria di lusso).La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta, date leorizzontali e i collegamenti verticali tra le attività delle società nello Spazio economico europeo. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di verifica della fusione.