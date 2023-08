Seduta all'insegna del toro a New York con occhi a trimestrali e inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,03%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.509 punti. In moderato rialzo il(+0,43%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,61%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,59%),(+1,45%) e(+1,05%).Gli, che saranno diffusi giovedì. Questi potrebbero offrire spunti al percorso di politica monetaria della Federal Reserve, dopo che il rapporto sull'occupazione di venerdì ha riacceso i timori che la banca centrale possa mantenere i tassi più alti più a lungo.

Tra le società che hanno annunciato i risultati prima dell'apertura del mercato, ci sono Tyson Foods (ha chiuso 4 impianti di pollo negli USA dopo una trimestrale deludente), BioNTech (ha registrato una perdita da 190 milioni di euro nel secondo trimestre), KKR (i profitti sono diminuiti meno delle attese nel secondo trimestre).

Sul fronte dell'ha stipulato un accordo per l'acquisizione della food companyin un deal da 2,7 miliardi di dollari, mentre la società di soluzioni di imballaggioha accettato di essere acquistata dalla società di private equity Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) per 2,3 miliardi di dollari.Tra i(+3,70%),(+3,07%),(+1,99%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,16%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%.Tra i(+3,99%),(+3,70%),(+2,53%) e(+2,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,11%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,98%. Scende, con un ribasso del 4,86%. Crolla, con una flessione del 3,93%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -65,7 Mld $; preced. -69 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -4,64 Mln barili; preced. -17,05 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 227K unità).