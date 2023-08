Banche italiane, Scope: risultati record difficili da ripetere con tassa extraprofitti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Lo slancio positivo per leè proseguito nel secondo trimestre del 2023, determinando un'eccellente serie di risultati, trainati principalmente da margini di interesse più ampi e bassi accantonamenti per perdite su crediti, ma laproposta dal governo Meloni. È l'opinione di, secondo un report sul tema pubblicato oggi."La tassa sui profitti straordinari è dura. Stimiamo l'impatto nel range 20bp-100bp per le banche italiane del nostro campione. Questo scende a 15-35 punti base se viene confermato il cap dello 0,1% sul totale delle attività - ha affermato, lead analyst per le banche italiane - La tassa potrebbe anche costringere le banche a, nonostante i risultati positivi degli stress test che in teoria supportano i piani di distribuzione".La notizia della tassa ha seguito un'. Il campione di otto banche italiane di Scope Ratings () ha ottenuto un ROE medio del 14,7%, +1,6 pp rispetto al trimestre precedente."Mentre la tassa potrebbe ridurre materialmente i profitti annuali, lomentre i tassi di interesse si avvicinano al loro picco tra il rallentamento dell'inflazione e la crescita economica nell'area euro - ha spiegato Boratti - Anche se gli asset potrebbero non essere ancora completamente riprezzati, le pressioni sulle banche stanno aumentando per aumentare i tassi sui depositi, in particolare in Italia, dove il tasso di trasmissione è ancora a livelli storicamente bassi. Allo stesso tempo, i volumi dei prestiti potrebbero continuare a diminuire a causa della bassa domanda dei clienti e dei criteri di sottoscrizione più severi, soprattutto per le imprese".I risultati del primo semestre e le guidance delle banche suggeriscono che ildi credito, anche se Scope ritiene che le banche potrebbero sorprendere al rialzo perché le ipotesi sul beta dei depositi (circa il 30%-40%) implicherebbero una significativa accelerazione del riprezzamento nei prossimi trimestri."Le banche stanno indicando un, ma riteniamo che le loro proiezioni siano prudenti data l'assenza di segnali di deterioramento del credito e la visione costruttiva delle banche sulle tendenze della qualità degli attivi per il 2024. Ciò potrebbe riflettere l'inclinazione delle banche ad accumulare accantonamenti generici a fine anno, soprattutto perché hanno i margini per farlo", ha detto Boratti.Intanto, la. Nonostante il difficile contesto economico, la qualità del credito è stabile. Secondo le analisi di Scope, i prestiti Stage 2 rimangono elevati rispetto agli standard dell'UE e superiori ai livelli pre-pandemia, sebbene siano diminuiti del 4% dall'inizio dell'anno."Ma crediamo che sia solo una questione di tempo prima che la tendenza positiva si inverta, poiché gli impatti delle condizioni finanziarie più restrittive stanno iniziando a manifestarsi nei dati sul PIL - ha spiegato l'analista - Tuttavia,. Negli ultimi anni, gli istituti di credito italiani hanno notevolmente migliorato la gestione dell'origine del credito, delle posizioni ad alto rischio e degli NPL. Ciò avrà reso i bilanci più resistenti alle recessioni economiche".