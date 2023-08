Lyft prevede terzo trimestre in crescita per ricavi ed EBITDA

Lyft

(Teleborsa) -, concorrente di Uber nel settore ride sharing, ha chiuso ilconpari a 1,021 miliardi di dollari (+3% su base annua, riflettendo la forte crescita delle corse in rideshare, con un aumento del 18% su base annua) e unadi 114,3 milioni di euro (che si confronta con 187,6 milioni nel Q1-23 e 377,2 milioni nel Q2-22). L'è stato di 41 milioni di dollari (si confronta con 22,7 milioni nel Q1-23 e -196,3 milioni nel Q2-22), con un margine EBITDA rettificato del 4%."Il mercato del rideshare è in crescita. Abbiamo avuto un solido secondo trimestre e abbiamo un- ha affermato il- Il team è unito e focalizzato sull'offrire grandi esperienze a piloti e motociclisti. Abbiamo ancora molto da fare per sviluppare i nostri progressi".Per ildel 2023, Lyft: entrate da circa 1,130 miliardi a 1,150 miliardi di dollari ed EBITDA rettificato tra 75 milioni e 85 milioni di dollari, con un margine EBITDA rettificato di circa il 7%.