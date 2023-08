Piazza Affari guida i rialzi delle Borse europee con il recupero dei bancari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Fineco

Telecom Italia

Banco BPM

Unicredit

Generali Assicurazioni

Iveco

Amplifon

Stellantis

Credem

Caltagirone SpA

LU-VE Group

Saras

Italmobiliare

Ascopiave

Eurogroup Laminations

Illimity Bank

(Teleborsa) -, dopo che ieri sera il ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che ci sarà un tetto massimo per la tassa una tantum sul margine d'interesse delle banche domestiche (non può superare lo 0,1% del totale dell'attivo), alimentando gli acquisti dei titoli bancari dopo il crollo della vigilia.Intanto, i dati mensili di Banca d'Italia hanno evidenziato che a giugno ènon finanziarie da parte degli istituti di credito italiani, mentre la raccolta obbligazionaria cresce.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,098. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,24%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +167 punti base, con ilche si posiziona al 4,13%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,49%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,80%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,31% sul, spezzando la serie negativa iniziata il primo di questo mese; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 30.308 punti. Leggermente positivo il(+0,59%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,34%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,12%),(+5,70%),(+5,45%) e(+4,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -1,15%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,12%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,09%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%.di Milano,(+3,26%),(+3,24%),(+3,15%) e(+2,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -2,42%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,38%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,24%.