Borse europee toniche, occhi a trimestrali e inflazione USA

FTSE MIB

Allianz

Zurich

Siemens

thyssenkrupp

Novo Nordisk

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Moncler

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

DiaSorin

Interpump

Saras

Brunello Cucinelli

Sesa

Credem

MutuiOnline

Pharmanutra

LU-VE Group

Industrie De Nora

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, in una seduta priva di grandi spunti. Gli investitori sono focalizzati sui, che contribuiranno a delineare le prossime mosse della Fed.Diversequesta mattina, tra cui conferma guidance 2023 dopo 2° trimestre oltre le attese),(utile netto sale a 2,5 miliardi di dollari nel primo semestre), torna in utile nel terzo trimestre), migliora la guidance sull'EBIT per l'intero esercizio), migliora guidance 2023 dopo primo semestre positivo).Leggera crescita dell', che sale a quota 1,103. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,37%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 84,12 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +166 punti base, con ilche si posiziona al 4,16%.composta, che cresce di un modesto +0,45%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e in luce, con un ampio progresso dello 0,83%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 28.523 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,74%. In moderato rialzo il(+0,61%); sui livelli della vigilia il(+0,04%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,24%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,46%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,32%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,46%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,89%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Tra i(+2,93%),(+1,99%),(+1,66%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,33%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,60%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,26%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.