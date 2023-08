Olidata, si insedia il nuovo CdA. Rufini AD e Peruzy presidente

Olidata

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti, in data odierna, ha dato vita al nuovo Consiglio di Amministrazione di, nominando i nuovi consiglieri approvando di portare aIl CdA risulta così composto: Andrea Peruzy, Rufini Cristiano, Carlo De Simone, Milani Valentina, Madeo Antonella. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti da entrambe le liste come da statuto vigente.I Consiglieri Andrea Peruzy, Carlo De Simone, Milani Valentina e Madeo Antonella hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza secondo le norme vigenti.Unitamente alla formazione del nuovo CdA si è discusso e approvato di confermare la durata della carica fino all’approvazione del bilancio 2025 e di approvare la proposta relativa ai compensi complessivi annui per ogni membro del Consiglio.