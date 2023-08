Poco mossa la Borsa americana dopo dato inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - La Borsa di New York continua la seduta poco mossa dopo il dato sull'inflazione del mese di luglio che consolida le aspettative che la Federal Reserve potrebbe sospendere ulteriori aumenti dei tassi di interesse nella sua riunione di settembre.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 35.142 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.462 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(-0,07%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,06%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,99%),(+1,27%),(+0,95%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.Tra i(+3,99%),(+2,50%),(+2,47%) e(+2,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,29%.Sensibili perdite per, in calo del 4,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,76%.