Positivi i Mercati del Vecchio Continente in attesa dell'inflazione USA

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, in una seduta priva di grandi spunti per la Borsa milanese. Gli, che contribuiranno a delineare le prossime mosse della Fed; i prezzi al consumo dovrebbero crescere di 0,2% m/m a luglio sia sull'indice headline che su quello core, mentre effetti base spingeranno temporaneamente al rialzo l'inflazione al 3,3% a/a con la dinamica core stabile al 4,8%, secondo il consensus.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,15%.Invariato lo, che si posiziona a +165 punti base, con ilche si attesta al 4,14%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,56%, resta vicino alla parità(+0,04%), eavanza dell'1,05%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,87% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura precedente. Poco sopra la parità il(+0,69%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,26%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 5,43% (sulle indiscrezioni per un', con la firma di un memorandum of understanding entro fine mese). Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,33%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,92%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,58% (che ieri sera ha annunciato undi dollari in Libia).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,85%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,63%.del FTSE MidCap,(+3,44%),(+2,18%),(+1,69%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,79%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%.