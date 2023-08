REVO Insurance, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

REVO Insurance

(Teleborsa) -ha aumentato il(ada 11 euro) e confermato la) sul titolo, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, dopo la diffusione dei risultati del primo semestre 2023, che si è chiuso con premi pari a 100,4 milioni di euro (+78,6%) e utile netto consolidato pari a 6,2 milioni di euro (8,1 milioni adjusted), in sensibile aumento rispetto al medesimo periodo 2022.Gli analisti ritengono che REVO Insurance abbia registrato una ", segnando la chiusura anticipata della "J-Curve" operativa derivante dagli investimenti sostenuti per il lancio del progetto, supportando la view positiva e fornendo, che indicano a: GWP a 184,4 milioni di euro (guidance aziendale: oltre 180 milioni); combined ratio dell'82%, superiore al livello registrato nel 1H (vicino all'80%), per effetto di un più alto loss ratio (36,1% vs. 31,5% 1H23A); risultato operativo adjusted di 22,5 milioni di euro (13,1 milioni nel 1H); utile netto adjusted di 16,9 milioni di euro (8,3 milioni nel 1H).Intesa Sanpaolo ha, sostanzialmente in linea con i target 2025 dell'azienda. Il nuovo target price beneficia principalmente dell'esclusione delle azioni proprie (pari al 3,5% del capitale dopo il perfezionamento dell'OPA volontaria parziale di giugno) dal conteggio delle azioni.