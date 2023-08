Servizi Italia, ricavi salgono a 144 milioni di euro nel primo semestre

Servizi Italia

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, ha chiuso ilconconsolidati pari a 143,8 milioni di euro (134 milioni di euro nel primo semestre 2022),consolidato pari a 36,1 milioni di euro (29,5 milioni di euro nel primo semestre 2022) econsolidato pari a 2,9 milioni di euro (1,9 milioni di euro nel primo semestre 2022).L'è al 25,1% (+310bps rispetto al primo semestre 2022) ed l'al 5,1% (+420 bps) trainati dal recupero di marginalità del lavanolo e dalle solide performance della sterilizzazione."Il semestre appena concluso - ha dichiarato, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia - mostra risultati operativi estremamente solidi e ulteriormente migliorativi rispetto alle previsioni. I risultati raggiunti sonoraggiunte in tutti i segmenti operativi, nonché delle scelte strategiche intraprese nel recente passato e, pertanto, dell’impegno profuso dal Gruppo in tutte le sue funzioni"."Crediamo fortemente che la valorizzazione dei servizi offerti nell'area Italia e la loro diversificazione nelle aree estere possano essere i capisaldi per un percorso di successo e di creazione di valore per tutti gli stakeholder - ha aggiunto - Gli obiettivi di breve termine rimangono saldamente connessi allae ad unaper permettere una coerente evoluzione economica e finanziaria, preservando così il valore generato dal Gruppo".L'al 30 giugno 2023 è pari a 125,1 milioni di euro, in aumento rispetto a 119 milioni di euro del 31 dicembre 2022, ma in riduzione di circa 10,9 milioni rispetto al 31 marzo 2023.