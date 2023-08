Wall Street in rialzo. Inflazione sotto attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo i dati sull' inflazione americana che alimentano le speranze nella possibile fine a breve del ciclo di rialzo dei tassi di interesse da parte della. Nella seduta di domani, venerdì 11 agosto, arriveranno anche i numeri sui prezzi alla produzione. Intanto, prosegue laTra gli indici statunitensi, ilè in aumento dello 0,97%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.509 punti. Sale il(+1,14%); con analoga direzione, positivo l'(+0,99%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,20%),(+1,18%) e(+1,02%).Al top tra i(+0,96%),(+0,85%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,11%.è stabile, riportando un moderato -1,6%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -1,34%.(+2,09%),(+2,07%),(+1,98%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,72 punti percentuali.scende del 3,67%.Calo deciso per, che segna un -3,26%.