Salcef, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Salcef Group

(Teleborsa) -ha aumentato il(aper azione da 28 euro) e confermato la) sul titolo, quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel settore delle infrastrutture ferroviarie, dopo la diffusione dei risultati del primo semestre 2023 Gli analisti scrivono che "i solidi risultati del primo semestre 2023 hannodi Salcef, con un'accelerazione sequenziale della crescita organica nel secondo trimestre e un portafoglio ordini record".Il management ha alzato lasui ricavi per l'intero anno (+30% yoy rispetto al precedente +20%), "che riteniamo(il che implica una forte decelerazione nel secondo semestre) - si legge nella ricerca - Ciò dovrebbe rassicurare gli investitori sul solido posizionamento del gruppo nei mercati delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, caratterizzati da piani di investimento nei prossimi anni per l'ammodernamento delle reti ferroviarie".