Wall Street contrastata, titoli tech in calo dopo dati prezzi produzione

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,27%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.464 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,66%; sulla parità l'(-0,17%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,63%),(+0,44%) e(+0,43%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,80%) e(-0,44%).Gli investitori si trovano a valutare dati sui, che hanno alimentato lenella più grande economia del mondo. Ieri era invece arrivata una notizia positiva dall' indice dei prezzi al consumo , con l'inflazione complessiva aumentata meno del previsto a luglio su base annua, rafforzando le proiezioni secondo cui la Federal Reserve potrebbe presto mettere fine alla sua lunga campagna di inasprimento della politica monetaria.Intanto, la stagione dellesi avvia alla conclusione. Tra i dati più interessanti usciti in queste ore ci sono quelli di, conglomerato mediatico fondato da Rupert Murdoch, che ha riportato dati in calo nell'ultimo esercizio, segnalando però una buona performance della divisione Dow Jones.Tra gli altriha comunicato il taglio del 17% della forza lavoro e manifestato la volontà di arrivare a una vendita della società, mentreha fatto una serie di annunci che rafforzano il suo percorso verso la certificazione FAA e le operazioni commerciali nel 2025.Tra i(+1,63%),(+1,32%),(+1,21%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,15%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,69%.Tra i(+2,36%),(+2,29%),(+1,37%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,08%. Sensibili perdite per, in calo del 4,39%. In apnea, che arretra del 4,24%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,98%.