Wall Street negativa dopo prezzi alla produzione superiori alle attese

(Teleborsa) -dopo che i dati suihanno alimentato lenella più grande economia del mondo. Ieri era invece arrivata una notizia positiva dall' indice dei prezzi al consumo , con l'inflazione complessiva aumentata meno del previsto a luglio su base annua, rafforzando le proiezioni secondo cui la Federal Reserve potrebbe presto mettere fine alla sua lunga campagna di inasprimento della politica monetaria.La presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco,, ha affermato che la, nonostante gli incoraggianti dati di luglio. I dati sui prezzi al consumo "sono arrivati in gran parte come previsto, e questa è una buona notizia - ha detto Daly in un'intervista a Yahoo! Finance - Non è un data point che dice che la vittoria è nostra. C'è ancora molto lavoro da fare. E la Fed è pienamente impegnata a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%".Intanto, la stagione dellesi avvia alla conclusione. Tra i dati più interessanti usciti in queste ore ci sono quelli di, conglomerato mediatico fondato da Rupert Murdoch, che ha riportato dati in calo nell'ultimo esercizio, segnalando però una buona performance della divisione Dow Jones.Tra gli altriha comunicato il taglio del 17% della forza lavoro e manifestato la volontà di arrivare a una vendita della società, mentreha fatto una serie di annunci che rafforzano il suo percorso verso la certificazione FAA e le operazioni commerciali nel 2025.Per quanto riguarda i titoli interessati dallebeneficia dell'upgrade di Exane BNP Paribas a Outperform da Neutral,beneficia dell'upgrade di Morgan Stanley a Equal weight da Underweight, esoffre il downgrade di Wells Fargo a equal weight da overweight dopo l' annuncio di ieri con cuiha annunciato la sua acquisizione.Guardando ai, ilsi attesta a 35.144 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.453 punti. Poco sotto la parità il(-0,65%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,43%.