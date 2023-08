Borse europee giù. Sopra la parità Piazza Affari con volumi sottili

S&P-500

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'. La seduta è comunquee contraddistinta da, come accade solitamente nella settimana di FerragostoSegno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,75%). L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 82,37 dollari per barile, con un calo dello 0,99%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +166 punti base, con ilche si posiziona al 4,27%.resta vicino alla parità(+0,01%), deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,33%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,29%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.372 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,05%); in frazionale progresso il(+0,21%).di Milano, troviamo(+6,05%),(+2,27%),(+1,76%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,70%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,18%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,87%.Tra i(+2,94%),(+2,25%),(+1,87%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,13%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,39%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%.