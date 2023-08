Commissione UE autorizza acquisizione di Arconic da parte di Apollo

Arconic Corporation

Apollo Global Management

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'del controllo esclusivo dida parte di Arsenal AIC Parent, entrambe società statunitensi.produce prodotti laminati piani in alluminio, nonché sistemi per l'edilizia utilizzati nei settori aerospaziale, automobilistico, dei trasporti commerciali e industriale.è un veicolo di investimento controllato indirettamente daed è attivo nella produzione e fornitura di semilavorati in alluminio attraverso la controllata Altermira.La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta, data l'assenza di sovrapposizioni e collegamenti verticali tra le attività delle società nello Spazio economico europeo. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di verifica della concentrazione.