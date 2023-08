Wall Street resta al palo in attesa di indicazioni su salute consumatori

Home Depot

(Teleborsa) -, in un clima contraddistinto da nuovicon Country Garden, una delle maggiori società di costruzione del paese, che ha annunciato di aver registrato una decisa perdita e di essere in difficoltà nel pagamento delle cedole su un prestito obbligazionario. Nella giornata odierna non ci sono dati macroeconomici rilevanti, mentre in settimana l'attenzione è focalizzata soprattutto suiGli investitori attendono anche lecome(martedì),(mercoledì),(giovedì), per cercare indicazioni sulla salute dei consumatori statunitensi tra pressioni inflazionistiche persistenti e tassi di interesse elevati. Inoltre, domani saranno diffusi i dati sulleSul fronte della, gli economisti dihanno scritto che la Federal Reserve dovrebbe ricominciare a. In una nota firmata da Jan Hatzius nel weekend, viene suggerito che la Fed inizierà a tagliare i tassi a 25 punti base a trimestre e si stabilizzerà dal 3% al 3,25%.Tra le azioni interessate da, ci sono quello di(ha dichiarato di aver tagliato i prezzi in Cina per alcune versioni della Model Y),(ha dichiarato che sta richiamando tutti i camion elettrici a batteria consegnati fino ad oggi e che sta sospendendo le vendite dopo un'indagine sui recenti incendi),(ha rifiutato un'offerta di acquisto da Cleveland-Cliffs e ha dichiarato che avrebbe rivisto le sue opzioni).Con riguardo ai titoli interessati dallebeneficia dell'upgrade da parte di Goldman Sachs a buy,soffre un downgrade da parte di Citi a neutral,festeggia un doppio upgrade a buy (da underperform) da parte di Bank of America,è toccata dal downgrade di Bernstein a market perform da outperform.Guardando ai, ilsi attesta a 35.267 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.458 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,09%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,09%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,9%)14:30: Empire State Index (preced. 1,1 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 1,5%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%).