Nuova Zelanda, banca centrale lascia tassi al 5,5%

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria dellaha deciso di, centrando le attese degli analisti.La banca centrale ha spiegato che l'attuale livello dei tassi di interesse sta limitando la spesa e quindi la pressione inflazionistica, come previsto e richiesto. Il Comitato ha convenuto che l'per garantire che l'inflazione annua dei prezzi al consumo torni alla fascia obiettivo compresa tra l'1 e il 3%, sostenendo al contempo la massima occupazione sostenibile.L'economia neozelandese continua a rallentare nelle parti dell'economia più sensibili ai tassi di interesse. La carenza di manodopera si sta attenuando, mentre la domanda complessiva si attenua e l'immigrazione aumenta le risorse di manodopera. L'inflazione primaria e le aspettative di inflazione sono diminuite, ma leLa Reserve Bank of New Zealand fa notare che, nel breve termine, c'è il rischio che le misure di attività e inflazione non rallentino quanto previsto. Nel medio termine, unsui prezzi delle materie prime e sul reddito complessivo delle esportazioni neozelandesi.