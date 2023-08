Russia, banca centrale aumenta tassi al 12% per fermare la caduta del rublo

(Teleborsa) - Laha, con l'obiettivo di "limitare i rischi per la stabilità dei prezzi". Lo si legge nello statement diffuso al termine di una riunione straordinaria, arrivata dopo un crollo del rublo contro le principali valute internazionali e dopo le critiche arrivate da un consigliere economico del presidente Vladimir Putin. Per la Bank of Russia si tratta del secondo aumento consecutivo del costo del denaro e del più netto dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia quasi 18 mesi fa.La Bank of Russia ha spiegato che: a partire dal 7 agosto, il tasso annuo di inflazione è salito al 4,4%, mentre gli attuali tassi di crescita dei prezzi continuano ad aumentare. Negli ultimi tre mesi la crescita dei prezzi correnti è stata in media del 7,6% in termini annualizzati su base destagionalizzata. La stessa misura dell'inflazione core è salita al 7,1%.La crescita costante della domanda interna, che supera la capacità di espandere la produzione, amplifica la pressione inflazionistica sottostante e ha un impatto sulla dinamica del tasso di cambio del rublo attraverso l'. Di conseguenza, "la trasmissione del deprezzamento del rublo ai prezzi sta guadagnando slancio e le aspettative di inflazione sono in aumento", viene sottolineato.Con gli attuali tassi di crescita dei prezzi, "il". La decisione della banca centrale russa serve a "plasmare le condizioni monetarie e la dinamica complessiva della domanda interna necessarie per riportare l'inflazione al 4% nel 2024 e stabilizzarla ulteriormente vicino al 4%".La Bank of Russia terrà la prossima riunione di revisione dei tassi il, con il comunicato stampa sulla decisione che sarà pubblicato alle 13:30 ora di Mosca.La valuta russa scambia a(-1,91%) e a(-1,82%) questa mattina,