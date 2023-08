Seagen, trattamento per cancro al seno raggiunge obiettivo primario in studio avanzato

Seagen

(Teleborsa) -, società di biotecnologia statunitense focalizzata su terapie innovative per il trattamento del cancro, ha annunciato che loHER2CLIMB-02 di TUKYSA (tucatinib) in combinazione con l'anticorpo-farmaco ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla) hadi sopravvivenza libera da progressione (PFS).I pazienti nello studio avevano unlocalmente avanzato o metastatico e avevano ricevuto un precedente trattamento con taxano e trastuzumab. I dati sulla sopravvivenza globale, un endpoint secondario, non sono ancora maturi."Siamo incoraggiati da questi risultati per TUKYSA in combinazione con Kadcyla nel carcinoma mammario HER2-positivo metastatico, anche nei pazienti con metastasi cerebrali", ha affermato Roger Dansey, President of Research and Development and Chief Medical Officer di Seagen - Abbiamo".