TJX Companies aumenta la guidance annuale su vendite ed EPS

TJX Companies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense che gestisce negozi fisici e online beni casalinghi e abbigliamento a prezzo scontato, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 29 luglio 2023) conpari a 12,8 miliardi di dollari, con un aumento dell'8% rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2023. Le vendite comparabili sono aumentate del 6%. L'è stato di 1 miliardo di dollari e l'è stato di 0,85 dollari, in aumento del 23% rispetto a 0,69 dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.Per la, le vendite nette sono state di 24,5 miliardi di dollari, in aumento del 6% L'utile per azione è stato di 1,62 dollari rispetto a 1,18 dollari nella prima metà dell'anno fiscale 2023, con un aumento del 37%."Sono estremamente soddisfatto della nostra performance nel secondo trimestre - ha commentato il- Il nostro aumento comparabile delle vendite in negozio del 6%, il margine di profitto ante imposte e gli utili per azione hanno tutti superato significativamente i nostri piani. La nostra crescita complessiva delle vendite comparabili è stata guidata dal traffico dei clienti, che è aumentato in ogni divisione"."Con i nostri risultati superiori al piano,per l'intero anno per vendite di negozi comparabili, margine di profitto ante imposte e utile per azione - ha aggiunto - Il terzo trimestre è iniziato molto bene e stiamo assistendo a enormi opportunità di acquisto a basso prezzo sul mercato. Siamo in una posizione eccezionale per continuare a spedire merce accattivante ai nostri negozi e online durante le stagioni di vendita autunnali e festive. Andando avanti, continuiamo a vedere eccellenti opportunità per aumentare le vendite e il traffico dei clienti, acquisire quote di mercato e guidare la redditività della nostra azienda".Per l'anno fiscale che si concluderà il 3 febbraio 2024, lache le vendite complessive dei negozi comparabili aumentino dal 3% al 4% sta aumentando le sue aspettative per il margine di profitto ante imposte a un intervallo compreso tra il 10,7% e il 10,8% e l'utile per azione a un intervallo compreso tra 3,66 e 3,72 dollari.