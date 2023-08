VinFast, debutto brillante sul Nasdaq dopo fusione con SPAC

VinFast

(Teleborsa) -, casa automobilistica vietnamita fondata nel 2017, ha registrato un. Il titolo ha terminato la prima seduta a Wall Street a quota, ben sopra i 10 dollari per azione della fusione con la SPAC Black Spade Acquisition, che le avevano fornito una valutazione di 23 miliardi di dollari. La, più della capitalizzazione di mercato didi 48 miliardi e didi 46 miliardi, nonostante le operazioni limitate dell'azienda di Hanoi."VinFast ha accelerato la rivoluzione globale dei veicoli elettrici (EV) rendendo i veicoli elettrici intelligenti, sicuri ed ecologici accessibili a tutti - ha commentato la- La quotazione non solo supporta l'impegno di VinFast per la mobilità sostenibile su scala globale, ma sblocca anche l'accesso ai mercati dei capitali e importanti strade per lo sviluppo futuro. Inoltre, speriamo che la quotazione di VinFast ispiri e".VinFast ha, inclusi i modelli VF e34, VF 5, VF 8 e VF 9, al 30 giugno 2023. Si sta inoltre preparando per l'imminente lancio dei modelli VF 3, VF 6 e VF 7 nei mercati vietnamiti e globali. L'azienda ha stabilito una solida base nel suo mercato interno vietnamita implementando la propriache copre 63 città e province e prevede di espanderla ulteriormente nei prossimi anni.Il 28 luglio 2023, VinFast ha inaugurato il suodi veicoli elettrici negli. L'evento ha segnato un passo significativo verso la sua espansione globale e lo sviluppo della catena di fornitura in Nord America.