Wall Street prosegue in rosso in attesa verbali Fed

Target

Intel

Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

sanitario

Travelers Company

Home Depot

Intel

Walgreens Boots Alliance

Walt Disney

Caterpillar

Datadog

Moderna

Ross Stores

Keurig Dr Pepper

Advanced Micro Devices

Analog Devices

Intel

Illumina

(Teleborsa) -, dopo esordio tentennante, in attesa di conoscere i contenuti deistasera. Il mercato viene in parte sostenuto dal buon andamento del comparto retail, dopo i, anche se la catena statunitense ha tagliato l'outlook per l'anno in corso. Notizie negative invece da, che ha rinunciato ad un'acquisizione in Israele, e da, che ha tagliato nuovamente i Listini delle auto in Cina.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 34.859 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea l', che continua la giornata sotto la parità a 4.421 punti. In lieve ribasso il(-0,58%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,43%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,13%),(-0,69%) e(-0,48%).del Dow Jones,(+0,96%) e(+0,67%).La peggiore performance è quella di, che cede il -2,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.Tra i(+2,39%),(+1,96%),(+1,55%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,29%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,86%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,82%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,73%.